Тело пропавшего француза было обнаружено в подмосковном лесу, сообщает "РИА Новости". Ранее появились сообщения о том, что троих иностранцев, одним из которых был гражданин Франции, ограбили в такси в Москве, после чего они оказались на окраине города.

О нахождении тела гражданина Франции в подмосковном лесу агентству сообщил собеседник в правоохранительных органах. При этом на данный момент официального подтверждения этих данных от правоохранительных органов нет.

По факту обнаружения тела мужчины на открытом участке местности в деревне Челобитьево Мытищинского района ведётся проверка, отметили "РИА Новости" в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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