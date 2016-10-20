История, произошедшая в Тамани, могла бы остаться незамеченной, но всколыхнула Интернет-сообщество. Петербурженка Татьяна Романова приехала отдыхать в Тамань. На пляже к ней привязался пёс. Каждый день он ждал её в одном и том же месте и каждый раз радовался встрече.

Они гуляли, он защищал её от проходящих мимо мужчин. И в конце концов растопил её сердце. Женщина назвала его Верным и решила забрать с собой в Петербург. Оформила справку, купила клетку и отправилась на вокзал в Анапу. Но в поезд с собакой её не пустили: оказывается, при перевозке животных необходимо брать билет в вагон купе или св. Как женщина ни умоляла проводника, собаку пришлось оставить на вокзале.

Дальше - поезд тронулся, слёзы, пёс опустил хвост...

Дочка попутчицы Татьяны оказалась волонтёром группы помощи бездомным животным Анапы. Она уже не раз помогала перевозить бродяг не только в разные города России, но и за границу. Узнав об истории, позвонила на вокзал. Оказалось, что собаки там уже нет.

– Самое первое, что пришло в голову – сотрудники службы безопасности вокзала могли вызвать специалистов по отлову бродячих животных, – рассказала Metro волонтёр Екатерина Баланенко. – А работают они беспощадно. Собак отстреливают. Мои знакомые сразу же отправились на вокзал, проверили журнал, в котором оставляют заявки на отлов. К счастью, их не было давно. Я поговорила с начальницей ЧОПа вокзала. Попросила сообщить о находке, если вдруг пёс вернется, и не звонить в службу отлова. Женщина оказалась понимающей, пообещала выполнить мою просьбу.

Анапские любители собак, не теряя времени, распространили информацию о четвероногой пропаже во всех группах города. Не прошло и дня, как Верный был найден.

– Вечером, когда возвращалась домой, увидела коричневую собаку с зелёным ошейником, но остановиться тогда не было возможности, – вспоминает жительница Анапы Юлия Фокина. – Написала хозяйке, уточнила детали, и оказалось, что это тот самый пёс. Тут же рассказала обо всём папе, он часто разъезжает по городу. В 7 утра следующего дня позвонил в панике: "Что делать, я его нашёл, но он убегает и не подпускает к себе!”. Я позвала на помощь коллегу, она соблазнила четвероногого сосисками. Пока Верный завтракал, сделали поводок из веревки. Когда я подоспела, наш друг лежал довольный, а папа наглаживал ему живот. Вскоре подъехала одна из волонтёров.

Дальше предстояло самое интересное – транспортировка собаки. Начались поиски людей, которые решились бы перевезти Верного. На помощь пришли добрые собачники, которые на машине собирались отправиться в путешествие “Анапа - Санкт-Петербург”.

– Сначала мы хотели просто довезти пса до женщины, которая тоже откликнулась на объявление, но жалко его стало. И так в последние дни постоянно из рук в руки передавали. А нам по пути, – рассказывает Metro Наталья Иванова. – Спокойный парень оказался.

Но когда встретил свою любовь, забыл про все манеры и дал волю чувствам. Момент встречи даже записали на видео. Непонятно, кто из главных героев истории был счастлив больше!

– Я думала, что он меня не узнает, – поделилась хозяйка Верного. – Но он так обрадовался, когда меня увидел, что не было сомнений: помнит и ждал этого момента, может быть, даже больше, чем я.

Сейчас Верный пытается подружиться со своими новыми соседями. У Татьяны еще три собаки. Женщина водит переселенца к кинологу. Пёс воспитанный, но пережитки бродячей жизни дают о себе знать. Не может пройти мимо мужчин, пока как следует не облает их. Видимо, его серьезно обидели. Но после встреч с кинологом есть прогресс: Верный знает команды, старательно выполняет их. Хозяйка верит, что регулярные занятия сделают из него отличного пса.