День назад в Instagram пермского театра «У Моста» появилось сообщение: "Чемоданы собраны, а наш молодой артист Кот Семён получил паспорт! Теперь он с нетерпением ждёт своих первых гастролей! Москва, запасайся «Вискасом», мы едем!"

Metro связалось с пресс-службой театра, чтобы узнать про Семёна подробнее. Оказалось, что карьера кота началась в сентябре.

"Для спектакля «Лейтенант с Инишмора» нам требовался чёрный кот. В сентябре Семён прошёл многочасовой кастинг. Его выбрали из 15 котов. Теперь он исполнитель роли Малыша Томаса, – рассказала Metro администратор пермского театра Надежда. – С первых мгновений он проявил себя как профессионал, видимо, любовь к сцене у него «в крови». Всегда точно выходит на мизансцены, не боится пистолетов и запаха пороха. Точно по сюжету спектакля «Лейтенант с Инишмора»– мурлычет и кушает «Вискас». Хотя иногда он начинает импровизировать. Однажды во время спектакля «Череп из Коннемары», где кот не играет, он решил выйти на сцену. Точно по времени выхода (в 20.30), как обычно это бывает в «Лейтенанте», он отправился к зрителям. Его чудом успели поймать, причём он визжал, рвался на сцену и при этом ухитрился поцарапать нашего реквизитора.

Чтобы поехать на московские гастроли вместе с театром, коту понадобился паспорт.

– Паспорт кота оформлялся по всем правилам. У него в нём даже фотография есть, – говорит Надежда.

Но в Москве, по словам администратора театра случилась неприятность:

– Семён пропал практически сразу, ещё на Ярославском вокзале, исчез при загадочных обстоятельствах. Подробности уточняются. Сейчас ведутся его поиски...

Надежда надеется, что скоро его отыщут, ведь за время своей работы в Театре "У Моста", Семён обрел армию поклонниц. Все наперегонки хотят его погладить и накормить. Как свойственно мужчине, больше цветов Семён предпочитает еду, в его случае – "Вискас".