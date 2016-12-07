Прокурор попросил осудить на 12 лет строгого режима обвиняемого в убийстве осведомителя и превышении должностных полномочий, оперативника 26 отдела Красногвардейского УМВД Андрея Артемьева, сообщает "Радио Балтика".

Следствие предполагает, что оперативник совершил убийство осведомителя при проведении незаконного метода дознания из-за личной неприязни к погибшему. По словам прокурора, то, что Артемьев в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения, является отягчающим обстоятельством.

Обвиняемый на заседании признал свою вину в причинении смерти по неосторожности частично.

Защита Артемьева посчитала сроки наказания слишком суровыми, заявив, что в ходе следствия не были представлены ни прямые, ни косвенные доказательства вины.

Напомним, убийство ранее судимого 38-летнего Дмитрия Демидова произошло 11 ноября 2015 года. Его тело обнаружили в 26 отделе полиции Красногвардейского района. Демидова в участок привёл старший оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Артемьев.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, которое позже было переквалифицировано из статьи о халатности в статью об убийстве.

Первоначально правоохранители полагали, что предполагаемый осведомитель выхватил оружие у полицейских и застрелился.