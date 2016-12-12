Прокурор Московской области взял на личный контроль дело о ДТП с пьяной сотрудницей полиции, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Ранее стало известно о том, что вечером 11 декабря сотрудница МУ МВД России "Серпуховское", находясь за рулём в нетрезвом виде, нарушила правила движения и насмерть сбила двух человек в городе Серпухове Московской области.

На данный момент подозреваемая задержана и ждёт оглашения ей меры пресечения.

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