Наталья Поклонская, возглавлявшая прокуратуру Крыма с 2014 года, написала заявление об уходе со своего поста, сообщает ТАСС.

Информацию агентству подтвердил неназванный источник в прокуратуре.

"Поклонская здесь больше не работает", - приводит его слова агентство.

Спустя некоторое время заявление сделала и сама Наталья Поклонская.

"Написала заявление, но не об уходе из прокуратуры, а об освобождении меня от занимаемой должности (прокурора Крыма) в связи с назначением меня депутатом в Госдуму Российской Федерации, то есть о приостановлении меня в должности прокурора. Я не ухожу из органов прокуратуры, не увольняюсь, приостанавливаются мои полномочия в органах прокуратуры РФ на время выборной должности (депутата Госдумы)", - цитирует её агентство.

Чем Поклонская будет заниматься в Госдуме, пока неизвестно даже ей.