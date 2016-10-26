Прокуратура Фрунзенского района провела проверку в лицее №227 в Купчино, где массово заболели ученики.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, все заболевшие дети питались в школьной столовой: получали завтраки, обеды или самостоятельно покупали еду в буфете.
Как показала прокурорская проверка, в столовой лицея в Купчино были нарушены требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что послужило причиной заболевания учеников.
По результатам проверки прокуратура района внесла представление с требованиями об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и обеспечении чистоты и надлежащих условий питания детей главе администрации Фрунзенского района и руководителю ООО «Торговый дом «А.П.Иванов», которое обеспечивает процесс социального питания в лицее №227 в Купчино.