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Проигравший боец MMA ударил девушку на ринге

  • Давид Абабеков

Спортсмен не удержал гнев поражения

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Боец MMA Эндрю Уитни, известный под псевдонимом "Зверь", нанёс удар в голову девушке после того, как судья зафиксировал поражение спортсмена.

Судя по видео, инцидент произошёл случайно. Растроенный результатом схватки спортсмен быстро развернулся и вместо удара по воздуху попал в девушку, которая располагалась за его спиной. 

Поражение от выступающего в США бойца киргизского происхождения Фархада Шарипова прервало победную серию Уитни из четырёх встреч.

Как сообщают официальные лица бойцовского клуба, проводившего бой, с девушкой сейчас всё в порядке. Также прояснилось, что спортсмен был предупреждён о том, что подобные недозволительные действия не должны повториться в будущем.

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