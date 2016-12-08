Проигравший боец MMA ударил девушку на ринге

Боец MMA Эндрю Уитни, известный под псевдонимом "Зверь", нанёс удар в голову девушке после того, как судья зафиксировал поражение спортсмена.

Судя по видео, инцидент произошёл случайно. Растроенный результатом схватки спортсмен быстро развернулся и вместо удара по воздуху попал в девушку, которая располагалась за его спиной.

Поражение от выступающего в США бойца киргизского происхождения Фархада Шарипова прервало победную серию Уитни из четырёх встреч.

Как сообщают официальные лица бойцовского клуба, проводившего бой, с девушкой сейчас всё в порядке. Также прояснилось, что спортсмен был предупреждён о том, что подобные недозволительные действия не должны повториться в будущем.