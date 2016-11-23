К 2025 году по дорогам разных стран будут ездить около 22 млн автомобилей без водителя. Такой прогноз опубликовали эксперты консалтинговой компании Juniper Research. Более того, именно в эту пятилетку начнётся массовое производство автономных транспортных средств. В 2025 году с конвейеров сойдут около 14,5 млн штук, предполагают аналитики.

Сейчас процесс разработки автомобилей без водителя находится на ранней стадии, признают в Juniper Research. Нужно решить множество проблем. В частности, в отношении разработки законодательства и требований безопасности. Но ситуация будет меняться стремительно. В первую очередь, благодаря лоббированию автоконцернов.

– Всё это катастрофическим образом отразится на работе водителей во многих отраслях, – отмечает Гарет Оуэн, автор исследования. – Миллионы профессиональных водителей останутся без работы. В том числе речь идёт о таксистах. Да и само общество изменится кардинально. Будет размываться граница между личным автотранспортом и общественными сервисами.