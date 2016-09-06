Движение транспорта по Театральной площади в Петербурге будет ограничено с 9 сентября до конца 2016 года. На первом этапе работ, который продлится до середины октября, земляные работы с ограничением движения транспорта будут производиться на участке улицы Глинки от южного проезда Театральной площади до д.1А по Театральной площади в направлении улицы Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

На следующем этапе будет введено ограничение движения транспорта по улице Глинки от южного проезда Театральной площади до д.1А по Театральной площади.

Как отмечают в пресс-службе государственной административно-технической инспекции, двустороннее движения по ул.Глинки сохранится на протяжении всего срока производства работ.

Также на протяжении всего срока производства работ будет закрыто движение по южному проезду Театральной площади от восточного проезда до ул.Глинки, а также от ул.Глинки до наб. Крюкова канала.