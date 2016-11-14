Русский музей должен преобразиться, а точнее приспособиться к современному использованию. На это будут выделены деньги - 30 млн долларов. Более двух из них поступят из Всемирного банка, остальные - из различных российских источников.

Однако до этого проект должен быть одобрен. Сегодня, 14 ноября, этого не случилось.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга отправил на доработку концепцию приспособления Русского музея, передает РБК.

Одно из замечаний - пока не понятно, что изменить можно, а что нельзя. Ведь не утвержден перечень элементов музея, находящихся под охраной.

Кроме того, причиной спора стали возможности маломобильных граждан. Эксперты настаивали, что для них в музее должны быть созданы условия. А вот глава Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что парадный вход будет искажен пандусом. Но в то же время, про маломобильных граждан забывать нельзя.

В итоге, все замечания предстоит учесть проектировщику - ЗАО "ЛенПолпроект": учесть, какие части музея не подлежат изменению, уйти от межэтажных перекрытий и обеспечить доступ маломобильных граждан.