Иран – это страна с огромным энергетическим запасом и геополитическим влиянием.

Раджаб Сатаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана

Переговоры по иранской ядерной программе велись с 2004 года, договор стал историческим 15 июля 2015 года Иран и группа : 5+1 (члены Совбеза США, Китай, Великобритания, Франция, Россия + Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана.

По условиям МАГАТЭ получил доступ ко всем ядерным объектам в стране на 20 лет, завод по обогащению топлива Фордо сделали институтом.

Конгресс США продлил санкции против Тегерана ещё на 10 лет, несмотря на то, что Иран соблюдал все обязательства соглашения по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф уже обратился с письмом к главе внешней политики Евросоюза Федерике Могерини с просьбой о созыве встречи международной комиссии.

После сообщений о продлении санкций глава МАГАТЭ Юкия Амано выступил с заявлением о том, что Иран соблюдает все свои обязательства по ядерной программе.

Вашингтон, со своей стороны, продление санкций, которые были введены ещё в 1979 году, нарушением соглашения не считает.

– Иран героически ждет реакции со стороны мирового сообщества. Этого терпения становится всё меньше, сохранение санкций влияет на экономику, страна не может из-за них полноценно развиваться, – объясняет Metro Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана.

По мнению эксперта, американцы хотят ослабить Иран.

– Недавние совместные действия Ирана и России в Сирии и Ираке сильно напугали США, – считает Сатаров. – Американцам была бы выгодна дестабилизация в регионе.