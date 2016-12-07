Сегодня в СМИ появилась новость о том, что продюсеры закрыли "Дом-2". Позже пресс-служба телеканала ТНТ подтвердила эту информацию с оговоркой, что речь идёт лишь о втором сезоне проекта "Дом-2. Остров любви", который снимался на Сейшельских островах.

Причина, по которой руководство проекта приняло такое решение, также известна – нежелание участников строить любовь.

– Неделю назад организаторы шоу выдвинули ультиматум участникам второго сезона шоу "Остров любви": либо герои проявляют активное участие в проекте и строят любовь, либо улетают домой. Участники пообещали выполнить все требования, но слов своих не сдержали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. ред.), – говорится в сообщении представителя телеканала.

Уже сегодня участники скандального телепроекта отправятся в Москву. Получит ли проект "Дом-2. Остров любви" продолжение, и будет ли третий сезон, пока не сообщается.

– Думаю для вас это уже не новость?￰ Остров любви досрочно закрыт. сегодня последняя вечеринка, завтра домой. Я очень круто провел время, и рад новым знакомствам, – написал вчера вечером на своей странице в Instagram один из участников проекта Олег Бурханов.