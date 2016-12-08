Сейчас купить спиртное в интернете россияне не могут. Однако, возможно, скоро эта ситуация изменится. Ряд российских торговых сетей и производители алкоголя разработали схему торговли спиртным через Сеть.

Суть схемы заключается в том, что склад такого интернет-магазина оборудуется универсальным транспортным модулем ЕГАИС и встаёт на учет в Росалкогольрегулировании, пишет Коммерсант.

Оплата – только по банковской карте. Доставку доверят штатным курьерам интернет-магазина, которых обяжут проверять паспорта покупателей (то есть выяснять, исполнилось ли им 18 лет). Курьерам выдадут сканеры с функцией обмена данными с модулем ЕГАИС в режиме онлайн, а также мобильную кассу с возможностью распечатывать специальный код.

По первым подсчётам, расходы на организацию новой схемы торговли алкоголем приличные. Так, 80-100 тысяч рублей будет стоить только лишь оборудование для курьера.

Metro узнало, что думают о новой схеме продажи спиртного в одной из клиник, занимающихся лечением алкоголизма.

"К нам ежедневно поступает от 3 до 10 заявок. И это только по одному подмосковному Домодедово. Причём, к нам за помощью не обращаются простые алкоголики, а лишь внешне благополучные граждане, которые могут себе позволить курс лечения у нас, – говорят в клинике. – Но мы не понимаем, зачем спиртное продавать ещё и через интернет, если, те, кому очень надо, и так найдут его всегда и везде. И это ещё не касаясь вопроса подделок. Ведь в Сети раньше продавали именно алкоголь очень сомнительного качества".



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