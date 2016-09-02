Продажи смартфонов по итогам одного квартала в России вернулись на докризисный уровень. Об этом рассказали в консалтинговой компании IDC. С апреля по июнь импорт в этой категории вырос на 40% (до 7 млн штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Натальи Виноградовой, старшего аналитика IDC Россия, потребители стали переходить на более дешёвые категории смартфонов в 2015 году. Но во второй половине 2016-го уверенность в собственных финансовых возможностях стала возвращаться к ним.

Лидером в этой категории остаётся компания Samsung, за которой следует Lenovo. Участники рынка, согласно данным IDC, ожидают, что рост импорта продолжится. Впрочем, объём рынка в долларовом выражении не вернется на прежний уровень. В среднесрочной перспективе российский рынок останется высококонкурентным и чувствительным к цене.