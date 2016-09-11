За первые шесть месяцев 2016 года в России реализовано 11 млн смартфонов, что превысило докризисные показатели. Такие данные приводят аналитики компании J’son & Partners Consulting. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 6%. В мире спрос на гаджеты вырос только на 4%, свидетельствуют результаты исследования.

Смартфоны остаются одной из немногих категорий цифровой техники, популярность которых не падает. При этом дорогих телефонов в структуре продаж становится постепенно всё больше.

– Доля ценового сегмента «более 30 тыс. рублей» составила по итогам первого полугодия 2016 года 7% от продаж смартфонов в натуральном выражении, – говорят в J’son & Partners Consulting. – В докризисном 1-м полугодии 2014 года аналогичный показатель составлял лишь 1%.

Среди других трендов российского рынка – более высокая доля операционной системы Android, чем в мире (88% против 85%), высокий спрос на телефоны с двумя SIM-картами и рост продаж в кредит.

– Реальные доходы населения не растут, и рациональный подход к выбору устройства продолжает доминировать. Он выражается в том, что покупатели обращают меньше внимания на бренд и приобретают гаджет с оптимальным соотношением цены и функционала, – приводят в исследовании слова Сергея Тихонова, представителя "Связного". – В выигрыше при таком подходе остаются производители, которые предлагают широкий модельный ряд смартфонов в различных ценовых сегментах. Эти устройства часто не уступают устройствам более известных мировых производителей, а иногда и превосходят их по характеристикам, но стоят дешевле. В частности, растут продажи китайских брендов.