Судебные приставы Выборгского района арестовали женскую одежду в магазине предпринимательницы за крупный долг перед кредиторами.

Как рассказали в управлении ФССП по Петербургу, в районный суд обратились трое петербуржцев с требованием взыскать денежные средства со своей знакомой, одолжившей 7,5 миллионов рублей на развитие бизнеса, но так и не вернувшей долг. По решению суда, бизнес-леди должна была вернуть кредиторам более 7,5 миллионов рублей.

Петербурженка, которая торговала женской одеждой в одном из магазинов в ТК "Шувалово", судебное решение не исполнила. Тогда приставы арестовали одежду в её магазине в счет взыскания задолженности. У предпринимательницы изъяли 145 предметов одежды: пиджаки, брюки, платья, шарфы и сумки. На одежде были логотипы известных брендов, но кредиторы заявили, что это подделки.

- В настоящее время назначен специалист для профессиональной оценки арестованного имущества, которое в дальнейшем будет реализовано на комиссионных торгах, если бизнес-леди не расплатится с долгами добровольно, - отметили в пресс-службе.