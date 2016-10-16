Кронприц Таиланда 64-летний Маха Вачиралонгкорн заявил о том, что хотел бы отложить церемонию своего вступления на трон на год, сообщает BBC.

Своё желание подождать с коронацией принц объяснил тем, что ему требуется больше времени для скорби по своему отцу.

В данный момент регентом (т.е. временно исполняющим обязанности короля) стал экс-премьер-министр страны Прем Тинсуланонда.

В связи с пожеланием принца нынешний премьер Прают Чан-Оча выступил с телеобращением к нации, в котором призвал народ не беспокоиться о переходе трона.

Напомним, что после смерти 88-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета – самого долгоправящего монарха в современном мире – престол отошёл его единственному сыну, Махе Вачиралонгкорну.

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