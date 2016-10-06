В Британии прошла церемония награждения ежегодной премии Well Child Awards-2016, которая посвящена детям, которые, несмотря на тяжелую судьбу, умеют наслаждаться жизнью. Почётным гостем события в этом году стал член британкой королевской семьи принц Гарри, которого все СМИ единодушно "короновали" и назвали "королём обнимашек".

Стоит отметить, что свой титул в этот день он получил обосновано. Ни одна из звёзд мероприятия не привлекла к себе больше внимания, чем он. Обладатель голубых кровей не только уделил массу времени каждому маленькому участнику события, но и встал на колени, чтобы обнять победителя этого года — 5-летнего мальчика по имени Олли. С двух лет малыш страдает редким генетическим заболеванием — болезнь Баттена. Из-за этого у него проблемы с речью и ходьбой. Вопреки всем неприятностям, он продолжает жить полной жизнью, за что и был признан самым вдохновляющим примером для всех людей, сообщает BBC.

Как рассказала мать Олли - Люси, её сын был "в восторге" от встречи с принцем Гарри, хотя, возможно, и не понимал, кто перед ним стоит на коленях.

"Он был в восторге - они оба были", сказала Люси, добавив, что принцу Гарри было "очень неловок всё время".

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Помимо малыша Олли внимание королевской особы привлекли и другие дети. В частности, этот вечер надолго запомнится девочке по имени Оливия Растон, которая удостоилась награды в категории "Маленький герой" за то, что с малых лет ухаживает за своей тяжелобольной сестрой. В память об этой встрече Оливия даже подарила принцу фигурку из глины — свинка, повторяющая образ принца Гарри.

Выступая с речью перед присутствующими, Гарри отметил, что его до глубины души тронул каждый участник церемонии и что все присутствующие являются примером для взрослых и детей по всему миру.