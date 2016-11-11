Принц Гарри почтил память погибших в войнах британцев

Церемония с участием внука королевы Елизаветы II и военнослужащих прошла в графстве Стаффордшир. Принц Гарри и миллионы британцев по всей стране отдали дань памяти и уважения погибшим ровно в 11 часов утра.

В последние несколько дней повсюду в Великобритании можно увидеть красные бумажные маки, которые символизируют память о погибших на поле боя. Стоит отметить, что они являются и частью благотворительной кампании Королевского Британского Легиона по сбору средств в помощь ветеранам войн.

Королевский Британский Легион — организация, отстаивающая интересы служащих в вооруженных силах Великобритании.