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 Опубликовано : Сегодня 15:38

Принц Гарри почтил память погибших в войнах британцев

  • Давид Абабеков

В Великобритании сегодня принц Гарри взял шествие над процессией в память о погибших в войнах соотечественниках

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Церемония с участием внука королевы Елизаветы II и военнослужащих прошла в графстве Стаффордшир. Принц Гарри и миллионы британцев по всей стране отдали дань памяти и уважения погибшим ровно в 11 часов утра.

В последние несколько дней повсюду в Великобритании можно увидеть красные бумажные маки, которые символизируют память о погибших на поле боя. Стоит отметить, что они являются и частью благотворительной кампании Королевского Британского Легиона по сбору средств в помощь ветеранам войн.

Королевский Британский Легион — организация, отстаивающая интересы служащих в вооруженных силах Великобритании.

Отметим, что Великобритания потеряла ориентировочно 1,5 миллиона людей в Первой и Второй мировых войнах.

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