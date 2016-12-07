В этом году в Петербурге сохранится система электронной записи первоклассников. В городском Комитете по образованию считают, что она уже обкатана и вошла в штатный режим. По традиции запись будет проходить в три этапа. Изменения в этом году ожидаются лишь на последнем: если в 2016-м он начинался 1 июля, то в 2017 году может начаться уже 25 апреля. В Комитете по образованию уверены, что так родителям будет удобнее.

– Время подачи заявления не влияет на решение о приёме ребёнка в первый класс, – напомнила Ирина Асланян, зампредседателя городского Комитета по образованию. – Поэтому не обязательно подавать заявления в первые же дни приёма. Мы исходим из того, что лучшая школа для маленького ребёнка – рядом с домом.

Так как за каждой школой закреплена определённая территория, то в последнее время петербургские родители всё чаще идут на разнообразные ухищрения. Например, в соцсетях нередко появляются сообщения о том, что кто-то из родителей хочет купить временную регистрацию по определённому адресу. Обычно её просят на год, cопровождая это припиской «для зачисления ребёнка в школу».

В Комитете по образованию об этом знают.

– Конечно, очень неприятно, что родители идут таким путём, – говорит Асланян. – Мне кажется, граждане прибегают к подобным услугам не только для того, чтобы попасть в школу, но и в других целях. Но это уже задача других органов, в первую очередь правоохранительных.

А нередко родители ради приёма в престижную школу предоставляют фальшивые справки.

– Если у директора школы есть сомнения, он имеет право выступить инициатором проверки данных, – говорит Асланян. – Недавно, например, прокуратура Приморского района выявила пять фальшивок.

Заявления от родителей в первый класс в Петербурге будут принимать в три этапа.

• Первый этап. C 15.12.16 по 19.01.17 заявления могут подать льготные категории граждан.

• Второй этап. C 20.01.17 по 24.04.17 подаются заявления в школы, которые относятся

к району проживания детей.

• Третий этап. C 25.04.17 ждут заявления на свободные места от остальных.