Приднестровская Молдавская республика (ПМР) начинает процесс подготовки к присоединению страны к Российской Федерации, соответствующий указ издал лидер страны Евгений Шевчук. С документом можно ознакомиться на сайте президента ПМР.

Указ является продолжением тенденции на сближение с Россией, за что ранее на референдуме 2006 года проголосовали жители ПМР. Как указывается в описании документа, он необходим для реализации "воли народа Приднестровья по свободному присоединению к Российской Федерации".

В первую очередь власти республики займутся приведением правовой системы республики в соответствие с российским законодательством. Для этого будет создана комиссия, которая изучит все положения законов на соответствие правовым нормам РФ.

Представители Молдавии жёстко отреагировали на указ, отметив, что лидер непризнанной республики не обладает полномочиями для подобных действий.

"Он (указ — прим. ред.) был издан неконституционным органом на основании проведенного незаконно на части территории республики Молдова референдума", — говорится в заявлении.