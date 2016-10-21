Страны Прибалтики увеличили свои военные бюджеты в два раза с момента начала кризиса на Украине и собираются это повторить в ближайшие два года. К такому выводу пришли эксперты IHS Markit. Если в 2014 году Латвия, Литва и Эстония тратили на оборонку 210 млн долларов, то в 2016-м – уже 390 млн. К 2018 году общая сумма должна вырасти до 670 млн.

– Всего к 2020 году три страны будут выделять на оборонные цели 2,1 млрд долларов, – отмечает Крэйг Кэффри, главный аналитик IHS Jane’s. – Это самый впечатляющий рост среди всех регионов мира.

Разумеется, такую динамику связывают с противостоянием между Москвой и Западом. По словам Александра Кокшарова, главного аналитика IHS Country Risk, конфронтация в нынешней фазе с постоянными учениями России и НАТО в регионе продолжится как минимум два года.

Российский оборонный бюджет достиг максимума в 2015 году. За 12 месяцев он вырос на 28,5%. В 2016 году Россия впервые с конца 90-х на фоне кризиса сократила свои расходы на оборонку.