Самодельная бомба взорвалась во вторник в районе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Самодельное взрывное устройство было заложено в трубе, которую два ребенка нашли и вытащили из мусорной кучи на улице.

Сообщается, что дети получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Но, несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался от ран. Второй ребенок находится в тяжелом состоянии.

Полиция предполагает, что взрывное устройство могло быть заложено членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), против которых в Нусайбине ранее проходила антитеррористическая операция.