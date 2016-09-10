Страшное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина, произошло в ночь на 10 сентября на Урале. По факту аварии на железнодорожном переезде сотрудники полиции ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку. Трагедия произошла в субботу в 03:30 в микрорайоне Компрессорный.

По предварительным данным, машина Infiniti ехала по переулку Слободской в сторону Сибирского тракта. Водитель иномарки решил успеть проскочить на запрещающий сигнал светофора. Однако, не заметил, что поезд был уже близко. Избежать столкновения на железнодорожных путях не удалось.

- В результате столкновения погиб 27-летний мужчина, который в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении, и ещё четверо получили травмы, - уточнили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Пострадали двое мужчин, 25 и 27 лет, и две девушки 23 и 25 лет. Они были госпитализированы в лечебные учреждения города Екатеринбурга.

По предварительным данным, за рулём Infiniti была 23-летняя девушка.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следователь ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области и спасатели МЧС. Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.