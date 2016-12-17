Три человека погибли в результате пожара в одном из домов микрорайона Лопатинский в Воскресенске 17 декабря.

Как сообщает следственное управление СКР по Московской области, погибли двое детей 2005 и 2007 годов рождения. Их мать, 35-летняя местная жительница, была доставлена в больницу, но скончалась от полученных ожогов.

При пожаре пострадала 18-летняя беременная девушка. Сейчас она находится в больнице. За её жизнь борются врачи.

Дом сгорел почти полностью.

Следователи устанавливают причины пожара в Воскресенске, унёсшего жизни трёх человек. Проводится доследственная проверка.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в ведомстве.