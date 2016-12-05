Стали известны подробности обстрела мобильного госпиталя в Алеппо 5 декабря 2016 года. В ходе атаки смертельные ранения получила россиянка - медсестра госпиталя. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя, одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», — сказал он.

Также стало известно, что ранения при обстреле госпиталя в Алеппо получил журналист телеканала Russia Today. Об этом в своем Twitter сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

"Наш журналист пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо", - написала она в блоге.

Ответственность за гибель медсестры в Алеппо лежит на террористах и их покровителях из США, Великобритании и Франции, заявили в Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией. Да-да, на вас, господа, покровители террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований»,- заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Добавим, известно, что госпиталь находился в западной части Алеппо в районе Фуркан, который находится под контролем правительства Сирии. Полевой госпиталь прибыл из России к месту дислокации днем ранее