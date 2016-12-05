Кто стал президентом Узбекистана? Этот вопрос волнует граждан южной республики - в том числе и тех, кто следит за событиями в стране из России.

По данным ЦИК Узбекистана, новым президентом Узбекистана стал исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мирзиёев, который возглавил республику после смерти Ислама Каримова. ЦИК уточнил, что нарушений в ходе выборов в Узбекистане 4 декабря 2016 года не зафиксирован.

Президент Узбекистана теперь - официально избранный Шавкат Мирзиёев, который набрал 88,61 процента голосов избирателей. После оглашения результатов избранный кандидат выступил на митинге и поблагодарил своих бывших оппонентов. Он также добавил, что низко склоняет голову перед народом за выраженное доверие.

Добавим, Шавкат Мирзиёев станет президентом Узбекистана после смерти 2 сентября главы республики, 78-летнего Ислама Каримова. Он умер после инсульта.

Мирзиёев с 2003 года занимал должность премьер-министра, ранее был хокимом (губернатором) Самаркандской и Джизакской областей.

Президентом Узбекистана мог стать один из четырех кандидатов. За пост главы государства боролись Шавкат Мирзиёев, Сарвар Отамуратов, Хотамжон Кетмонов и Наримон Умаров.

Кто станет президентом Узбекистана в 2016 году

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева «с убедительной победой» на президентских выборах в Узбекистане и пригласил его посетить Россию с официальным визитом.

Сам президент Узбекистана уже поблагодарил международных наблюдателей на выборах и сделал это на русском языке.