Керсти Кальюлайд – стала новым президентом Эстонии. Об этом в понедельник сообщает издание Postimees.

Таким образом, Кальюлайд стала первой женщиной президентом в истории страны. За её кандидатуру проголосовал 81 депутат, 17 бюллетеней для голосования остались незаполненными. Всего в выборах приняли участие 98 депутатов из 101.

Керсти Кальюлайд — выпускница Тартуского университета, по первой специальности — биолог. После окончания университета она получила диплом MBA, занимала ряд руководящих постов в частных и государственных компаниях.

С 2011 года представляла Таллин в Европейской счётной палате.



