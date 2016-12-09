Ставший недавно президентом США Дональд Трамп вновь примет участие в знаменитом американском реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), сообщает журнал Variety. По данным издания, он выступит исполнительным продюсером передачи.

По словам журналистов, данную информацию уже подтвердили официальные представители голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, которая отвечает за выпуск программы. При этом в киностудии отказались уточнять, чем именно будет заниматься Трамп на своей должности. Известно лишь то, что за свою работу он будет получать 100 тыс. долларов за каждый выпуск.

Стоит отметить, что 15 сезон реалити-шоу стартует на телеканале NBC со 2 января 2017 года. Трамп был ведущим передачи с 2005 года по февраль 2015 года. После руководство шоу решило дистанцироваться от него и прекратить сотрудничество из-за его резких высказываний во время президентской кампании. В итоге место эксцентричного миллиардера занял голливудский актёр Арнольд Шварценеггер.

Хотя пока никаких подробностей до сих пор нет, издание полагает, что тот факт, что Дональд Трамп стал президентом США, может в итоге привести к конфликту интересов.