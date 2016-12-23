Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции для СМИ заявил, что не контактировал с экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым перед его задержанием.

По словам Путина, с делом Улюкаева будет разбираться суд, а материалов следствия оказалось достаточно, чтобы отстранить Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Путин также подчеркнул, что внимательно следит за всеми резонансными делами, включая дело Бориса Немцова.

Напомним, что Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября сообщил о задержании Улюкаева. Как заявляет следствие, министр был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

При этом само заключение министерства и сделку СК называет законными. Улюкаев вину в получении взятки не признаёт.

Пресс-конференция Путина для СМИ проходит уже в 12-й раз, на неё аккредитовано рекордное число журналистов – 1437 человек.

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