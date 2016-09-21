Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полицейскому Магомеду Нурбагандову, убитом боевиками Дагестане, сообщается на сайте пресс-службы Кремля. Награды он был удостоен за то, что проявил мужество при исполнении служебного долга.

"Магомед Нурбагандов удостоен высокого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что полицейский был убит боевиками в середине лета этого года. Видеозапись с его расстрелом была обнаружена в ходе ликвидации бандитов. На видео в телефоне одного из преступников видно, что перед расстрелом они общались с Нурбагандовым и заставляли его обратиться к коллегам и родственникам, чтобы призвать их уйти из правоохранительных органов. Мужчина под дулом пистолета отказался это сделать и, обращаясь к знакомым, сказал "Работайте, братья", после чего был убит.

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