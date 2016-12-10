Обладателем Нобелевской премии мира за 2016 год стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, которой удостоился награды за свой вклад в процесс урегулирования гражданской войны, разъедающей Колумбию уже на протяжении более 50 лет, сообщает ТАСС. Церемония, на которой присутствуют королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши норвежской столицы.

Во время своей речи заместитель главы Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен также отметила заслуги руководства леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), которое тоже приложило немалые усилия для того, чтобы положить конец кровопролитному конфликту.

Напомним, что гражданская война между колумбийским правительством и повстанцами левого движения длится уже несколько десятилетий с 1964 года. Конфликт унёс жизни 220 тысяч колумбийцев и вынудил 6 млн человек покинуть свои дома.

Стоит при этом отметить, что окончательного мира добиться не удалось. Дело в том, что колумбийцы на референдуме проголосовали против условий соглашения, достигнутого между правительством страны и РВСК. В итоге мирный процесс оказался на грани срыва. Однако враждующим сторонам удалось урегулировать этот вопрос и составить ещё одно соглашение, одобренное в конечном счёте обеими палатами парламента Колумбии.