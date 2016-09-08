Французский президент Франсуа Олланд выступил с заявлением, что, пока он находится на посту главы государства, никакого закона о запрете мусульманского купального костюма буркини не будет, сообщает BFMTV.

Также в своей речи он отметил, что не будут введены никакие новые правила, еще сильнее ограничивающие ношение хиджаба.

По мнению Олланда, "бороться против терроризма нужно с помощью демократии".

"Я хочу заявить, что, пока я нахожусь на посту президента республики, никаких антиконституционных законов (по ношению буркини)".

Дискуссия о буркини ведётся во Франции с тех пор, как ряд южных городов принял местные законы, согласно которым запрещается появляться на пляжах в буркини.

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