Президент Филиппин публично оскорбил Обаму, но теперь сожалеет о сказанном, заявил журналистам представитель главы островного государства, передает Associated Press. Родриго Дутерте огорчён тем, что его "грубый комментарий" на вопрос одного репортера "послужил выпадом в адрес президента США". Сложившая ситуация "вызывает беспокойство и огорчение" у лидера страны.

Напомним, что ранее президент Филиппин публично оскорбил Обаму, когда журналисты попросили его прокомментировать информацию о планах хозяина Белого дома обсудить с ним тему внесудебных казней. На это Родриго Дутерте ответил, что Филиппины давно не колония и у неё нет "никакого хозяина, кроме филиппинского народа". Он также добавил, что планируется проклясть Барака Обаму на грядущем саммите АСЕАН и назвал того нелицеприятным выражением.

Сразу после того, как президент Филиппин оскорбил Обаму, американский лидер отменил запланированную встречу с Дутерте и вместо этого решил провести беседу с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, а самого Родриго Дутерте назвал "ярким парнем".

Добавим, что в начале августа президент Филиппин оскорбил также американского посла, обозвав его аналогичным бранным выражением. Причиной резкого высказывания в тот раз послужило то, что Родриго Дутерте заподозрил дипломатического представителя США Филипа Голдберга во вмешательстве во внутренние дела страны.

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