Президент Филиппин Родриго Дутерте весьма резко отреагировал на принятую недавно резолюцию Евросоюза, в котором парламент объединения осудил методы борьбы с наркоторговлей филиппинского лидера, сообщает телеканал Al Jazeera. Своё обращение к ЕС Дутерте сделал во время общения с местными бизнесменами.

"Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту", — заявил президент Филиппин, добавив, что своими действиями европейские политики пытаются прикрыть собственные кровопролитные войны, развязанные на Ближнем Востоке.

Отметим, что данный документ парламент ЕС издал 15 сентября. В резолюции содержится призыв к Филиппинам "осуществлять борьбу с незаконной наркоторговлей в полном соответствии с государственными и международными обязательствами".

Добавим, что это далеко не первое резкое высказывание Родриго Дутерте в адрес других стран и иностранных политиков. В частности, он уже успел обозвать «дураком» генсека ООН Пан Ги Муна, а также оскорбить президента США Барака Обаму, попутно пригрозив, что проклянёт его.

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