Федеральный сенат Бразилии поддержал процедуру импичмента президента Дилмы Русеф. Большинство сенаторов (61 из 81) проголосовали за отстранение первого лица страны от должности, передаёт ТАСС.

Ещё до голосования более половины бразильских сенаторов дали понять, что готовы поддержать импичмент. Ранее за отстранение президента от должности проголосовала специальная комиссия Федерального сената.

Сегодняшнее решение означает, что Русеф покидает свой пост, официально пройдя все этапы импичмента, а до конца 2018 года страну продолжит возглавлять вице-президент Мишел Темер.

Решение сената вызвало волну протестов в стране. Наиболее массовая акция сторонников Русеф состоялась в Сан-Паулу. Она собрала около 3 тысяч человек, но полиция разогнала митингующих.

Процедура импичмента Русеф началась в конце 2015 года. 12 мая Федеральный сенат отстранил Дилму Руссефф от должности на 180 дней.

Руссефф подозревают в создании черной избирательной кассы на выборах 2014 года, подтасовке госстатистики, нарушении закона о бюджете и участии в коррупционных махинациях.