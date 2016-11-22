В Петербурге днем 22 ноября задержали 28-летнего мужчину, который накануне вечером напал на школьника с ножом. История эта получила большой резонанс, и поймать разбойника получилось благодаря бдительности прохожих.

Накануне в полицию обратились родители 12-летнего мальчика. Они рассказали, что их ребенок подвергся нападению в лифте дома по Пулковской улице, 8, что в Московском районе Петербурга. Молодой мужчина зашел в лифт вместе с мальчиком, приставил к его горлу нож и потребовал отдать смартфон. Подросток смог выскочить из лифта, он не пострадал. Преступник скрылся вместе с похищенным.

Информация о том, что на ребенка было совершено нападение, получила большой резонанс. На ноги подняли всю районную полицию, новость появилась в СМИ.

- Фото, описание и приметы злоумышленника, который совершил разбойное нападение на школьника, были переданы всем дежурным нарядам, а также данная информация была доведена до местного населения, - рассказали Metro в пресс-службе вневедомственной охраны Росгвардии. И это дало результат.

Один из жителей Московского района обратился в полицию и сообщил, что видел мужчину, схожего по приметам с грабителем. Он шел по улице Ленсовета. Тут же на место выехал наряд ОВО Росгвардии и обнаружил подозреваемого - мужчину задержали у дома №56 по Ленсовета.

- При виде патрульной машины мужчина попытался убежать, но благодаря грамотным и профессиональным действиям наряда вневедомственной охраны злоумышленник был задержан на месте происшествия, - сообщили Metro в ОВО.

Как оказалось, задержанный ранее уже не раз был судим за грабеж и разбой. Мужчину доставили в 33 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

"В ходе предварительного следствия установлено, что днем 21 ноября 2016 года в лифте одного из домов по улице Пулковской неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил у несовершеннолетнего 2004 года рождения мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.