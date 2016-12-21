Ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина, которая должна была состояться в четверг, 22 декабря, перенесена на пятницу в связи с похоронами убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Добавим, в рамках ежегодной пресс-конференции Путин ответит на вопросы журналистов из различных регионов России, а также зарубежных. Традиционно пресс-конференция проходит в формате вопрос-ответ и длится несколько часов.

Напомним, отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова состоится в Храме Христа Спасителя, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гроб с телом посла был доставлен в Россию накануне вечером. Сопровождали его супруга Карлова Марина и мать погибшего посла.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время открытия фотовыставки. Террорист, бывший сотрудник полиции, проник в помещение по пропуску и выстрелил в спину послу. Андрей Карлов скончался.