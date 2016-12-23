Одна из особенностей пресс-конференции Владимира Путина, на которой он отвечает на вопросы журналистов федеральных СМИ, региональных изданий, зарубежных, это огромное количество привлекающих внимание президента табличек.

Некоторые журналисты готовят их заранее, продумывают стиль, шрифт, текст и даже придумывают удобные ручки, чтобы держать таблички. Но есть и те гости пресс-конференции, кто сочиняет таблички на ходу - рисуя их буквально "на коленке" шариковыми ручками.

Креатив журналистов порой просто зашкаливает - встречаются на табличках совершенно невероятные фразы. Например, "Куда течет Волга", "Севастополь ждет и готов" или просто "Есть вежливый вопрос".

В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов - 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на мероприятие допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.