Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проходит 23 декабря 2016 года уже в 12-й раз, вновь привлекла к экранам ТВ огромное количество зрителей.

Помимо вопросов и ответов, которые звучат на пресс-конференции Путина, россияне пристально следят и за атрибутами большой встречи с журналистами.

Так, ежегодно рядом с Путиным на столе стоит белая керамическая кружка с рисунком - гербом РФ, из которой периодически президент что-то пьет.

На пресс-конференции Путина-2016 белая кружка вновь стоит на своем месте, слева от Путина. Интересно, что эта кружка - с крышкой, чтобы напиток не остывал. Известно, что президент во время пресс-конференции пьет исключительно зеленый чай.

"Очень крутая кружка у Путина! Хочу себе такую же!!!", - пишут в Сети блогеры.

Добавим, что в этом году рядом со знаменитой кружкой слева от Путина стоит и стакан с водой.

Также блогеры отметили, что в левой руке Путин во время пресс-конференции периодически держит белый платок или салфетку.

Отметим, что большая пресс-конференция Путина проводится уже в 12-й раз. На встречу с президентом аккредитовано почти полторы тысячи журналистов из разных регионов страны, федеральных и зарубежных СМИ.

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