14 августа одному из самых известных российских спортивных изданий – «Спорт-Экспресс» – исполнилось 25 лет. В честь этого события «СЭ» учредил две премии — «Лучший спортсмен России» и «Лучшая спортсменка России» в новейшей истории.

Голосование проводилось на портале sport-express.ru, а также на сайтах телеканалов Eurosport, "Че" и Viasat Sport. Читателям было предложено выбрать из 50 прославленных спортсменов и спортсменок.

Торжественное вручение премии «Лучший спортсмен 25-летия» состоялось в Москве 29 сентября.

Победителями стали легендарный борец, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева.

Также были вручены награды лучшим спортсменам и тренерам 2016 года. Среди атлетов победу одержали борец Роман Власов и фехтовальщица Яна Егорян. Сильнейшими тренерами признаны Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Ильгар Мамедов, Евгений Трефилов и Эцио Гамба.

В номинации "Команда года" победила сборная по художественной гимнастике в групповых упражнениях – это олимпийские чемпионки Рио-2016 Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева.

Награды победителям со сцены вручали Председатель совета директоров "СЭ", олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева, генеральный директор холдинга "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина, главный редактор "СЭ" Максим Максимов и генеральный директор издательского дома Сергей Новиков.