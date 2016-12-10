Премия Гламур-2016: В Москве выбрали "Женщину года"

В Москве состоялась XII церемония вручения ежегодной премии журнала Glamour «Женщина года». Как сообщает «Лента.ру», в этом году были вручены множество наград знаменитым представителям прекрасного пола в самых различных номинациях.

Главную награду премии Гламур-2016 в номинации «Женщина года» получила Юлия Высоцкая. Актриса и телеведущая известна зрителям по своим ролям в спектаклях, а также благодаря кулинарной передаче «Едим дома» на НТВ.

Ведущие церемонии Александр Гудков, Ольга Шелест и Иван Ургант также вручили награды в номинации «Спортсменка года» двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Алие Мустафиной. «Актрисой года» стала Светлана Иванова, «Дизайнером года» признали Ольгу Вильшенко, а звание «Певицая года» досталось Елене Темниковой.

«Телеведущей года» стала звезда программы «Ревизорро» Елена Летучая, которой не так давно пришлось даже нанять охрану в связи с появившимися угрозами в её адрес из-за работы на проекте.