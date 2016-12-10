реклама
Сегодня 13:52

Премия Гламур-2016: В Москве выбрали "Женщину года"

  • Данила Белов

Церемония вручения прошла в театре "Геликон-опера"

реклама

В Москве состоялась XII церемония вручения ежегодной премии журнала Glamour «Женщина года». Как сообщает «Лента.ру», в этом году были вручены множество наград знаменитым представителям прекрасного пола в самых различных номинациях. 

Главную награду премии Гламур-2016 в номинации «Женщина года» получила Юлия Высоцкая. Актриса и телеведущая известна зрителям по своим ролям в спектаклях, а также благодаря кулинарной передаче «Едим дома» на НТВ. 

Ведущие церемонии Александр Гудков, Ольга Шелест и Иван Ургант также вручили награды в номинации «Спортсменка года» двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Алие Мустафиной. «Актрисой года» стала Светлана Иванова, «Дизайнером года» признали Ольгу Вильшенко, а звание «Певицая года» досталось Елене Темниковой. 

«Телеведущей года» стала звезда программы «Ревизорро» Елена Летучая, которой не так давно пришлось даже нанять охрану в связи с появившимися угрозами в её адрес из-за работы на проекте. 

В специальных номинациях «Богиня» и «Команда года» выделились певица Лайма Вайкуле и продюсера Яна Рудковская соответственно.

Премия Гламур-2016 не обошла стороной и актрису театра «Мастерская Петра Фоменко» Ирину Горбачеву, которая удостоилась награды в номинации «Прорыва года». «Модницей года» выбрали Соню Есьман, а «It-Girl года» — создательницу сервиса по доставке еды Elementaree Ольгу Зиновьеву.

Стоти отметить, что рамках премии Гламур-2016 награды достались также и мужчинам.  Так, в частности, телеведущий Павел Воля, был награжден в составе «Пары года» вместе со своей женой и коллегой, экс-чемпионкой мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, а «Мужчиной года» оказался певец, занявший на последнем Евровидении третье место, Сергей Лазарев.

Напоним, что в США 9 декабря также выбрали "Женщину года". По версии журнала Billboard ею стала Мадонна. 

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть
Ведущую "Ревизорро" Елену Летучую взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз18Фото

Ведущую "Ревизорро" Елену Летучую взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз

Расправиться с ней захотели после её рейда по московским ресторанам
Кубанская школьница "прославилась" после публикации интимных снимков2Фото

Кубанская школьница "прославилась" после публикации интимных снимков

Кубанская ученица, фото которой появились в соцсетях, пострадала от рук парня
Стивен Сигал с супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа6Фото

Стивен Сигал впервые представил жену и показал паспорт

Стивен Сигал впервые вышел перед телекамерами не один, а в сопровождении своей супруги - Батсухийн Эрдэнэтуяа. Актер представил жену на программе "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.  Батсухийн Эрдэнэтуяа, монголка по происхождению, - пятая по счету супруга Сигала. У них есть общий сын - Кунзан, которому сейчас семь лет. Но и ребенок у актера не первый - а седьмой. Первый брак у Сигала был с японкой Мияко Фуджитани, который продлился 13 лет. В браке появились Кентаро Сига и Аако Фуджитани....
После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"28Фото

После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"

Под песню Агаты Кристи актёра готовят к ответственному событию
Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"45Фото

Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"
Интимные фото Ольги Бузовой в Интернете сменил её детский снимок18Фото

Интимные фото Ольги Бузовой в Интернете сменил её детский снимок

Фотография собрала уже почти 2,5 тысячи лайков
Группа родителей пожаловалась в Генпрокуратуру на уроки православия в школах Москвы.

Родители жалуются в прокуратуру на уроки православия в школе

О навязывании "религиозной идеологии" заявили родители учеников московской школы №2065. Они обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на учебное заведение.  Родителей считают, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" является "антинаучной манипуляцией", а также оказывает "давление на детскую психику". Кстати, этот предмет ведётся в 62 регионах страны. В заявлении сказано, что этот курс носит ярко выраженный конфессиональный уклон. А самое обидное, по мнению мам и пап, что...
Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"13Фото

Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"

Звезды шоу-бизнеса поздравили Клуб Весёлых и Находчивых с юбилеем
Куда пойти в Петербурге в выходные 10 и 11 декабря

Куда пойти в Петербурге в выходные 10 и 11 декабря

Metro рассказывает о некоторых интересных мероприятиях, которые ждут горожан
Женщина ходит по улицам Тольятти в мороз почти без одежды7Фото

Женщина ходит по улицам Тольятти в мороз почти без одежды

Репортёр Metro узнал, почему
АРХИВ

Женщина упала в Обводный канал в Петербурге
Юрист прокомментировал "захват заложников" в Тихвинском колледже в Ленинградской области 3Фото

Юрист прокомментировал "захват заложников" в Тихвинском колледже в Ленинградской области

По его словам, студенты имели право безнаказанно убить "террористов"
Кирк Дуглас и Майк Дуглас, 1965 год 34Фото

Знаменитому актёру Кирку Дугласу 100 лет: уникальные фото с женой и сыном

Легендарному актеру Кирку Дугласу 9 декабря исполнилось 100 лет. Это последний из ныне живущих величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино. Кирк Дуглас снялся в 90 фильмах и стал обладателем почетного "Оскара". Сын Кирка Дугласа Майкл продолжает дело отца и стал уже чуть ли не более знаменитым в США. Мы собрали самые яркие фото великого американского актера Кирка Дугласа - с семьей, женой Энн (с которой он в браке уже больше 60-ти лет), с сыном Майклом,  невесткой Кэтрин...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Премия Гламур-2016: В Москве выбрали "Женщину года"23Фото

Премия Гламур-2016: В Москве выбрали "Женщину года"

Сегодня 13:52 Церемония вручения прошла в театре "Геликон-опера"

Самое популярное

Ведущую "Ревизорро" Елену Летучую взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз18Фото
Премия Гламур-2016: В Москве выбрали "Женщину года"23Фото

Галереи и видео

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама