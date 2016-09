Одна из самых успешных рок-групп XX века Led Zeppelin представляют неизданный ранее лайв What Is And What Should Never Be, исполненный в рамках записи BBC на выступлении группы в Париже в конце 60-ых.

Трек станет частью обновленного сета, в который войдут записи с концертов 1969-1971 гг, ранее считавшиеся утерянными.

Сборник " THE COMPLETE BBC SESSIONS", ремастерингом которого занимался сам лидер группы Джимми Пейдж, поступит в продажу 16 сентября .

Трек можно послушать ниже.

Предзаказ альбома можно сделать здесь.

Le Zeppelin – британская рок-группа, сформированная в 1969 году, признана одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории. В 1969 году Led Zeppelin выпустили одноименный дебютный альбом, который, как и все последующие, был спродюсирован Джимми Пейджем. Это положило начало их 12 летнему господству в мире рок-музыки. За все время своего существования Led Zeppelin продали 300 млн альбомов по всему миру. Самой узнаваемой песней группы считается Stairway To Heaven .