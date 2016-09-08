Премьер-министр Шавкат Мирзиёев назначен временно исполняющим обязанности президента Узбекистана. Церемония назначения произошла 8 сентября на заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, сообщает "Интерфакс".

В парламенте отметили, что председатель сената Нигматилла Юлдашев, который согласно Конституции должен был занять должность, отказался от назначения, поэтому была поддержана кандидатура Мирзиёева.

Президент Узбекистана Ислам Каримов, возглавлявший страну с 1989 года, 2 сентября умер от инсульта в возрасте 78 лет. Похороны прошли 3 сентября в Самарканде.

Премьер-министр Узбекистана Мирзиёев родился в 1957 году, ранее он возглавлял несколько областей Узбекистана и Мирзо-Улугбекский район Ташкента. С 2003 года занимает должность премьер-министра республики.