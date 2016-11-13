Премьер Чехии не верит в размещение радара США на территории страны

Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", экс-председатель нижней палаты чешского парламента Мирослава Немцова во время телевизионной дискуссии поддержала предложение бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани о возврате к идее размещения системы радиолокаторов на территории Чехии.

Соботка назвал фантастикой возможное размещение радара, заявив, что этого никогда не случится. Кроме того, премьер напомнил о том, что первостепенной причиной установки радара была защита от угрозы из Ирана.

По словам Соботки, размещение системы продолжило бы ухудшение отношений с Россией.