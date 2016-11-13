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 Опубликовано : Сегодня 19:14

Премьер Чехии не верит в размещение радара США на территории страны

  • Давид Абабеков

Богуслав Соботка во время теледебатов негативно высказался о возможной установке радаров США на территории Чехии

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Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", экс-председатель нижней палаты чешского парламента Мирослава Немцова во время телевизионной дискуссии поддержала предложение бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани о возврате к идее размещения системы радиолокаторов на территории Чехии.

Соботка назвал фантастикой возможное размещение радара, заявив, что этого никогда не случится. Кроме того, премьер напомнил о том, что первостепенной причиной установки радара была защита от угрозы из Ирана.

По словам Соботки, размещение системы продолжило бы ухудшение отношений с Россией.

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