По данным системы "Выборы" (именно там появляются итоги голосования онлайн) после обработки более 80 процентов протоколов результаты выборов в Госдуму 2016 на утро 19 сентября говорят о том, что лидерство захватила партия "Единая Россия" и вряд ли его упустит.

Если говорить о результатах по России в целом, то на данный момент за "ЕР" отдали свои голоса 54, 28 процентов избирателей. Ближайший преследователь – КПРФ, за эту партию отдали свои голоса 13,61 процентов избирателей. На третьей строчке расположилась партия ЛДПР - 13,37 процентов голосов. Пятипроцентный барьер также преодолела и "Справедливая Россия" - 6, 17 процентов голосов. Остальные партии пятипроцентный барьер не преодолели, в Госдуму они не попадают при любых раскладах.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли во всех регионах России 18 сентября. Что касается явки, то пока она составляет 47,92% от общего числа избирателей (данные по России в целом - Прим. Ред.).

Уже ясно, что партия "Единая Россия" получит в новой Госдуме конституционное большинство: она лидирует в 203 из 225 одномандатных округов. При этом "Справедливая России" и КПРФ выигрывают выборы 2016 в семи одномандатных округах, ЛДПР — в пяти, "Родина" и "Гражданская платформа" — в одном. Кроме того, в одном из округов пока лидирует самовыдвиженец.

Отметим, что результаты выборов в Госдуму 2016 в Москве не сильно отличаются от ситуации по России в целом: лидирует "Единая Россия" - 37,28% голосов. У КПРФ пока второе место с 13,96%. В активе ЛДПР 13,19%, у "Яблока" - 9,67%, у "Справедливой России" - 5,88%.

Предварительные результаты выборов 2016 активно ждут в регионах: в Новосибирской области, в Челябинске, в Перми, в Самаре и в других. Активно голосовала Свердловская область. Выборы губернатора Ульяновской области в 2016 году также признаны состоявшимися, идёт подсчёт голосов. Пока лидирует Сергей Морозов.