Стали известны предварительные результаты выборов в России после обработки почти 100% бюллетеней. В Думу проходят четыре партии, преодолевшие 5%-ный барьер. "Единая Россия" набрала 54,21% голосов избирателей, КПРФ — 13,53% голосов, ЛДПР - 13,28% , "Справедливая Россия" - 6,19% голосов.

Результаты выборов 18.09.2016

В Петербурге явка избирателей 18 сентября составила всего чуть более 25%. На выборы пришли 960 тысяч человек. Это самая низкая явка по сравнению с другими регионами страны.

По предварительным данным, в Закс Петербурга проходят шесть партий.

"Единая Россия" - 41,85% голосов.

ЛДПР - 12,35%,

КПРФ (10,99%),

"Партия Роста" (10,66%),

"Яблоко" (9,33%),

"Справедливая Россия" (9,33%).

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Как сообщается на сайте автоматизированной системы "Выборы", после обработки более трети бюллетеней кандидат от "Единой России" Виталий Милонов с 33,25% голосов проходит в Госдуму по Южному избирательному округу в Петербурге.

В Юго-Восточном округе лидирует единоросс Михаил Романов (31,03%), опережая представителя "Партии Роста" Оксану Дмитриеву (23,08%).

В Центральном округе побеждает кандидат от "Справедливой России" Владимир Бортко (24,32%).

В Северо-Западном округе, где обработана почти половина бюллетеней, первое место занимает Владимир Катенёв (30,39%), второе место у справедливоросса Олега Нилова (18,06%).

В Северо-Восточном округе предварительно победила Елена Драпеко от "Справедливой России", набравшая 33,95% голосов в свою поддержку.

В Северном округе лидирует единоросс Евгений Марченко (35,36%).

Его коллега по партии Сергей Вострецов (25,7%) побеждает в Западном округе, а Игорь Дивинский — в Восточном (35,89%).

Итог выборов в Закс Ленобласти после обработки 30% бюллетеней.

"Единая Россия" - 50,09%

ЛДПР – 14,68%

"Справедливая Россия" - 14,22%

КПРФ – 12,48%

"Яблоко" - 3,42%

"Родина" - 2,19%