Стали известны предварительные результаты выборов в России после обработки почти 100% бюллетеней. В Думу проходят четыре партии, преодолевшие 5%-ный барьер. "Единая Россия" набрала 54,21% голосов избирателей, КПРФ — 13,53% голосов, ЛДПР - 13,28% , "Справедливая Россия" - 6,19% голосов.
Результаты выборов 18.09.2016
В Петербурге явка избирателей 18 сентября составила всего чуть более 25%. На выборы пришли 960 тысяч человек. Это самая низкая явка по сравнению с другими регионами страны.
По предварительным данным, в Закс Петербурга проходят шесть партий.
"Единая Россия" - 41,85% голосов.
ЛДПР - 12,35%,
КПРФ (10,99%),
"Партия Роста" (10,66%),
"Яблоко" (9,33%),
"Справедливая Россия" (9,33%).
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Как сообщается на сайте автоматизированной системы "Выборы", после обработки более трети бюллетеней кандидат от "Единой России" Виталий Милонов с 33,25% голосов проходит в Госдуму по Южному избирательному округу в Петербурге.
В Юго-Восточном округе лидирует единоросс Михаил Романов (31,03%), опережая представителя "Партии Роста" Оксану Дмитриеву (23,08%).
В Центральном округе побеждает кандидат от "Справедливой России" Владимир Бортко (24,32%).
В Северо-Западном округе, где обработана почти половина бюллетеней, первое место занимает Владимир Катенёв (30,39%), второе место у справедливоросса Олега Нилова (18,06%).
В Северо-Восточном округе предварительно победила Елена Драпеко от "Справедливой России", набравшая 33,95% голосов в свою поддержку.
В Северном округе лидирует единоросс Евгений Марченко (35,36%).
Его коллега по партии Сергей Вострецов (25,7%) побеждает в Западном округе, а Игорь Дивинский — в Восточном (35,89%).
Итог выборов в Закс Ленобласти после обработки 30% бюллетеней.
"Единая Россия" - 50,09%
ЛДПР – 14,68%
"Справедливая Россия" - 14,22%
КПРФ – 12,48%
"Яблоко" - 3,42%
"Родина" - 2,19%