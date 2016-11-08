Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порадовала своих подписчиков в блоге в Facebook необычным фото. Сделано оно было 11 лет назад 7 ноября в Нью-Йорке, в день свадьбы Марии.

По словам Захаровой, в Нью-Йорке она работала, и муж ее, как выразилась сама Мария - "отечественный". Так ответила Захарова на посыпавшиеся от блогеров вопросы "А почему свадьба в США и кто муж?".

На фото Мария Захарова запечатлена в белом автомобиле с букетом цветов в руках. Как пояснила Захарова, букет невесты в день ее свадьбы не достался никому.

"Сейчас я меньше вешу, больше знаю, но главное - я научилась любить", - прокомментировала свое свадебное фото Мария Захарова.

Подписчики не оставили без внимания фотографию и сочли необходимым поздравить Марию с годовщиной.

"На фото вы похожи на американку, позирующую для обложки дорогого журнала...Красивая и загадочная! Это та самая красота, которая заставляет вглядываться..", - пишут блогеры.

"Машенька, со стальной годовщиной вас! Пусть ваш союз только крепчает!", - желают Захаровой пользователи Facebook.

Добавим, Марии Захаровой в декабре исполнится 41 год. Она замужем, воспитывает дочь Марьяну.