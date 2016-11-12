Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман сначала предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США, а теперь уверен, что того ждёт импичмент.

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На неделе лидер Республиканской партии США одержал победу на выборах президента – официально это пока не подтверждено, однако главный конкурент Трампа Хиллари Клинтон уже признала своё поражение.

Профессор Лихтман ранее предсказал победу Трампа, теперь же он думает, что будущий президент будет досрочно освобождён от своих обязанностей, а на его место придёт будущий вице-президент Майк Пенс.

"Теперь я делаю новое предположение, – приводит слова Лихтмана Washington Post. – Оно не основано на моей методике, это лишь моё предчувствие. Они (республиканцы, - прим. ред.) не хотят Трампа как президента, потому что не контролируют его. Он непредсказуем. Они любят Пенса, который держится линии, консервативен, его республиканцы держат под контролем. И я практически уверен, что Трамп даст повод для импичмента – например, сделает что-то, что поставит под угрозу национальную безопасность".

Аллан Лихтман — американский историк и политолог. Прославился тем, что с помощью авторского метода ключевых вопросов безошибочно девять раз подряд предсказывал, кто станет президентом США.